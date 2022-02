Clémentine Sarlat maman pour la 3e fois : photo de son "énorme bébé", le prénom original dévoilé

C'est le 8 septembre dernier que Clémentine Sarlat avait officialisé sa grossesse, sur le réseau de partage de photos et de vidéos. Pour ce faire, elle a partagé des photos sur lesquelles on pouvait admirer son beau baby bump, et découvrir le mois de son terme, à savoir février 2022. "C'est flippant, et on est heureux, et on flippe. 17 mois d'écart. On n'était pas prêts. Ça m'a pris du temps à accepter (plus moi que lui). Parfois la vie vous joue des petits tours et il faut lâcher prise et accepter. Oui c'est un bébé surprise", avait-elle écrit en légende.

Puis, à l'occasion d'une interview pour Loopsider donnée en novembre dernier, celle qui est aussi l'heureuse maman d'Ella (4 ans) et Jasmine (1 an) a révélé que, comme pour sa deuxième fille, elle souhaitait accoucher à son domicile. "C'était l'expérience la plus extraordinaire de toute ma vie. (...) Quand on est à la maison, on a notre sage-femme. On ne peut que être bien. Ce n'est pas obligé que ça se passe bien mais, en tout cas, les conditions de base sont là et elles sont respectées. Evidemment, les transferts d'urgence ça existe", avait-elle déclaré.

Clémentine Sarlat est en congé maternité depuis le 17 janvier dernier. Et on peut dire que le début de cette période a été mouvementé, à cause de la Covid-19. La crèche d'Ella a été fermée durant une semaine, car trois enfants avaient été testés positifs. Elle devait donc garder sa merveille chez elle.