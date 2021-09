Clémentine Sarlat enceinte pour la 3e fois d'un bébé surprise : "Ça m'a pris du temps à accepter..."

Pour une surprise, c'est une surprise ! Ce mercredi 8 septembre 2021, Clémentine Sarlat a révélé attendre son troisième enfant à 33 ans. Pour l'occasion, la journaliste sportive spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis a partagé une série de photos sur lesquelles elle dévoile son baby-bump ainsi que la date prévue pour son accouchement, à savoir février 2022.

Avec son fiancé, l'ancien rugbyman Clément Marienval, Clémentine Sarlat est bien heureuse d'agrandir la famille, eux qui sont déjà les parents d'Ella (née en 2017) et Jasmine (née en 2020). Toutefois, la jolie blonde reconnaît que cet heureux événement inattendu l'a beaucoup bouleversée. Et pour cause, elle se remet tout juste de sa dernière grossesse. "C'est flippant, et on est heureux, et on flippe. 17 mois d'écart. On n'était pas prêts. Ça m'a pris du temps à accepter (plus moi que lui). Parfois la vie vous joue des petits tours et il faut lâcher prise et accepter. Oui c'est un bébé surprise", a-t-elle écrit en légende.

Clémentine Sarlat poursuit en avouant que les premiers mois de sa grossesse se sont donc révélés "compliqués". La journaliste de France Télévisions a pendant cette période beaucoup douté et craint de devoir à nouveau mettre sa vie professionnelle entre parenthèses. "Parce que la réalité en 2021, pour une femme/mère c'est qu'une grossesse ça veut aussi dire 'pause dans la carrière' et j'étais pas prête à faire une pause à nouveau. J'avais envie d'avancer et de faire un petit bout de chemin avant de m'arrêter encore", a-t-elle confié. Mais, Clémentine Sarlat est désormais sur un petit nuage. "Je sais qu'avec mon futur mari, on va le faire", conclut-elle avec confiance.