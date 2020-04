Clémentine Sarlat enceinte pour la seconde fois : "Nous serons 4 !"

Parmi toutes les peines qu'instaure la pandémie de coronavirus, des bonnes nouvelles continuent heureusement à voir le jour. C'est dans ce contexte un peu spécial que la journaliste sportive Clémentine Sarlat a annoncé être enceinte pour la deuxième fois. Le 28 mars 2020, elle a dévoilé sur Instagram une jolie photo de son baby bump.

"On est très heureux avec Clément Marienval d'ajouter un bébé à notre petite famille. À la fin de l'été nous serons 4 sur cette belle planète. Pas évident en ce moment d'être enceinte, mais on fait avec. J'ai une grosse pensée pour toutes celles qui vont accoucher dans les prochaines semaine", a écrit Clémentine Sarlat en légende de cette belle photo, prise sur le rivage de Biscarrosse (Landes).

Avec son compagnon, l'ancien rugbyman Clément Marienval, Clémentine Sarlat avait déjà accueilli une fille prénommée Ella en 2017. Dans une récente interview à L'Équipe, elle est revenue sur son temps passé à France Télévision et explique être partie à cause du harcèlement moral et sexiste qu'elle y subissait. "On m'a mise en RTT sur mes jours de télétravail demandés pour m'occuper plus facilement de mon bébé, ça a été la goutte d'eau. Je leur ai dit : 'Vous ne sanctionnez pas les trois quarts des vieux qui ne viennent jamais au boulot. Moi, je bosse de chez moi, j'ai des preuves, et vous me posez des jours dans mon dos ?' J'ai décidé de partir", expliquait Clémentine Sarlat, dans une interview diffusée le 4 avril 2020.

"Lors d'un duplex, j'ai entendu dans l'oreillette un homme en régie dire : 'Tu crois qu'elle suce elle aussi ?' C'est violent. Aux sports, c'était beaucoup plus sournois, à propos de mes compétences, ou alors des blagues bien lourdes", a-t-elle détaille. Depuis, France Télévision a annoncé ouvrir une enquête. Sur Instagram, la mère de famille a tenu à remercier ses fans pour leur soutien : "C'est un tourbillon. Je n'ai pas encore les mots. Pas facile à digérer. Mais merci du fond du coeur."