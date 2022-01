Clémentine Sarlat enceinte : son congé maternité perturbé par la Covid-19, "mode repos pas activé"

Le terme approche pour Clémentine Sarlat, actuellement enceinte de son troisième enfant. L'épouse de Clément Marienval a débuté son congé maternité, le 17 janvier 2022. Et on peut dire que sa première semaine s'annonce mouvementée.

Lundi, la journaliste sportive spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis (qui est professeure diplômée de yoga pré et post natal en plus de s'occuper de trois podcast et d'apparaître ponctuellement à la télévision) a annoncé à sa communauté que son congé maternité venait de débuter. L'occasion pour elle de dévoiler le sexe de son troisième bébé. "9e mois... dernière ligne droite avant cette 3e petite fille. Yes, chez nous on ne fait que dans le girl power... Mode congé maternité activé. Mode on fait son nid activé (yep nous sommes des mammifères et généralement à la fin de la grossesse on a envie de refaire toute la déco, de tout nettoyer, ranger... pour préparer l'arrivée de bébé... même quand on est une grande bordélique comme moi)", a-t-elle écrit. Et de préciser que le "mode repos pas vraiment activé avec bébé cas contact".