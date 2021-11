Clémentine Sarlat : Détails de son incroyable accouchement à domicile pour Jasmine

Clémentine Sarlat attend un heureux événement. En février 2022 son mari, l'ancien rugbyman Clément Marienval, et elle vont accueillir leur troisième enfant. Un bébé dont elle accouchera chez elle, comme elle l'a déjà fait pour sa deuxième fille.

La vie de Clémentine Sarlat et de Clément Marienval a changé en 2017. Cette année-là, la journaliste sportive spécialisée dans le rugby, l'athlétisme et le tennis a donné naissance à son premier bébé. Une petite fille qui répond au doux nom d'Ella. Trois ans plus tard, c'est Jasmine qui a pointé le bout de son nez, dans le nid d'amour de sa famille. La charmante blonde de 33 ans a en effet choisi d'accoucher à domicile, un sujet qu'elle a évoqué avec Loopsider.

"J'ai accouché à la maison. C'était l'expérience la plus extraordinaire de toute ma vie", a tout d'abord confié l'heureuse maman. Clémentine Sarlat voulait tenter cette expérience avec sa première fille. Mais, n'était "pas préparée" et ne sachant pas grand chose sur les procédures, elle a finalement donné la vie à la maternité "dans un truc très classique, assez médicalisé". "Ca n'a pas été une catastrophe, mais ce n'est pas ce que je voulais", a-t-elle précisé.

Pour sa deuxième fille, c'était donc "non négociable", elle souhaitait à tout prix accoucher chez elle. Elle a fait remarquer que selon une statistique de l'INSEE, 30% des femmes souhaitaient donner la vie à leur bébé chez elles, notamment à cause de la Covid-19 qui a été "une catastrophe dans les relations humaines" ou les violences gynécologiques qui deviennent de plus en plus fréquentes. "Aussi parce que les sages-femmes sont en sous-effectif. (...) Quand on est à la maison, on a notre sage-femme. On ne peut que être bien. Ce n'est pas obligé que ça se passe bien mais, en tout cas, les conditions de base sont là et elles sont respectées. Evidemment, les transferts d'urgence ça existe", a-t-elle poursuivi.

Fort heureusement, Clémentine Sarlat n'a pas eu de complications lors de la naissance de Jasmine, qui s'est déroulée très rapidement. A 2H24, elle prenait des selfies avec Clément Marienval et vingt minutes plus tard, elle a senti que quelque chose se passait. Elle a donc appelé la sage-femme avant d'aller dans l'eau pour se détendre. Cinq minutes plus tard, sa fille était dans ses bras. "Ma sage-femme n'était même pas encore arrivée. Elle est arrivée au moment où je sortais ma fille de l'eau", s'est-elle souvenue. Un moment unique.