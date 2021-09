Clémentine Sarlat mariée à Clément Marienval, elle dévoile sa robe et les coulisses de la cérémonie !

Clémentine Sarlat enceinte de son 3e enfant

Clémentine Sarlat et Clément Marienval, unis face à l'Eternel pour le meilleur et pour le pire, sont parents de deux enfants : Ella, une petite fille de 4 ans et Jasmine, 1 an. Il faudra vite se remettre de ce mariage puisqu'une nouvelle étape les attend, la naissance d'un troisième bébé - prévue pour février 2022 -, tout aussi inattendue, réjouissante... que "flippante", celle-ci survenant 17 mois à peine après l'arrivée de leur cadette.

"On n'était pas prêts, avouait la journaliste sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'honnêteté. Ça m'a pris du temps à accepter, plus moi que lui. Parfois la vie vous joue des petits tours et il faut lâcher prise et accepter. Parce que la réalité en 2021, pour une femme/mère, c'est qu'une grossesse ça veut aussi dire 'pause dans la carrière' et je n'étais pas prête à faire une pause à nouveau. J'avais envie d'avancer et de faire un petit bout de chemin avant de m'arrêter encore." Les appréhensions ont, heureusement laissé place à la joie et l'allégresse...