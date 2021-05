Clint Eastwood : Sa fille cachée, née d'un adultère, a été adoptée sans qu'il le sache !

En 1989, père et fille reprennent contact et commencent à nouer une relation sincère et très forte. Soucieux d'intégrer Laurie dans sa vie et auprès de ses enfants, l'acteur n'avait pas hésité à fouler le tapis rouge avec elle en 2004 lors de la cérémonie des Oscars. Tous deux passionnés par le golf, Clint et Laurie sont depuis devenus extrêmement proches. Pas du tout intéressée par l'argent de son père, Laurie et son époux sont déjà à la tête d'une belle fortune et ont plusieurs maisons luxueuses dont une à Hawaï où elle avait invité son père et son épouse Dina Ruiz.

Pour rappel, Clint Eastwood a 7 autres enfants : Kimber Lynn Eastwood (née en 1964), Kyle et Alison Eastwood (fruits de son amour avec Maggie Johnson, nés en 1968 et 1972), Scott et Kathryn Eastwood (nés en 1986 et 1988, issus de son union avec Jacelyn Reeves), Francesca Fisher-Eastwood (née en 1993) et Morgan Eastwood (née de sa relation avec Dina Ruiz en 1996).