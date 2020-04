Clint Eastwood : Qui sont ses enfants (et leurs différentes mères) ?

Cowboy au coeur de pierre ou héros solitaire de nombreux films comme Le Bon, La Brute et le Truand, Gran Torino ou Impitoyable, Clint Eastwood est en réalité un homme bien plus sentimental qu'il n'y paraît. La preuve, la star américaine a eu tout au long de sa vie une réputation de séducteur redoutable. Papa de huit enfants, l'acteur de 89 ans a eu une vie sentimentale aussi riche que variée.

Maggie Johnson et Roxanne Tunis, ses premiers amours

À 23 ans, Clint Eastwood se marie avec Maggie Johnson en 1953. Le couple se sépare rapidement mais se redonne une chance quelques années plus tard en 1967. De cette réconciliation naîtront deux enfants : Kyle (né en mai 1968) et Alison (née en mai 1972). Ce ne sont pas les premiers enfants de l'acteur puisque lorsqu'il s'est séparé de Maggie, la star a eu une brève aventure avec une danseuse, Roxanne Tunis. De cet amour est né une petite fille Kimber (née en 1964). Maggie et Clint se séparent définitivement en 1978 et leur divorce est officiel en 1984.

En 2019, Clint découvre qu'il est père de Laurie Murray née en en 1953 (alors qu'il était marié à Maggie Johnson).

Sondra Locke, l'actrice et acolyte

Quelques années avant sa séparation avec Maggie, Clint rencontre l'actrice Sondra Locke sur le tournage du film Hors-la-loi en 1975. Très amoureux, le couple reste près de quatorze ans ensemble et se donne la réplique dans cinq films : Bronco Billy, L'épreuve de force, Doux, dur et dingue, Le retour de l'inspecteur Harry et Hors-la-loi. Il se séparent en 1989.

Jacelyn Reeves, l'hôtesse de l'air

Comme pour sa dernière conquête, Clint avait une nouvelle idylle secrète avant de se séparer officiellement de son ex Sondra Locke. Clint avait rencontré une hôtesse de l'air prénommée Jacelyn Reeves. De leur amour naîtront deux enfants : Scott (né en mars 1986) et Kathryn (née en février 1988).

Frances Fisher, l'actrice

En 1990, Clint Eastwood débute une nouvelle histoire d'amour avec l'actrice Frances Fisher. Ensemble, ils ont une fille Francesca (née en août 1993). Ils se séparent en 1995 et restent amis (chose assez rare pour Clint Eastwood).

Dina Ruiz, la journaliste

Jamais célibataire très longtemps, Clint tombe ensuite amoureux d'une journaliste venue l'interviewer en 1993 : Dina Ruiz. Malgré un écart d'âge de 35 ans, le couple assume totalement son idylle et se marie en 1996. Ils ont une fille Morgan (née en décembre 1996). Après quelques années, ils décident de divorcer en 2013.

Christina Sandera, l'hôtesse d'accueil