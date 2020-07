Clo (Koh-Lanta) et sa compagne Manon : "Aller simple" vers leur nouvelle vie

"Si le confinement a cru qu'il allait nous faire vriller, il a oublié que notre sort était déjà scellé", avait écrit Clo, finaliste de Koh-Lanta en 2019 en avril. Une phrase qui prend tout son sens aujourd'hui puisque la jeune femme vient de franchir une étape phare dans sa relation amoureuse avec Manon.

Jeudi 9 juillet 2020, la sportive a fait une grande annonce sur Instagram : "Après les îles Fidji, un aller simple vers les îles antillaises. Voilà de nombreux mois que nous sommes en mal de voyage, de découverte et d'aventure. La grisaille et le froid hivernal ont eu raison de nous ! Alors ça y est, c'est décidé, à nous la Martinique, emmagasiner du soleil, s'ouvrir à une autre culture et surtout se créer de nouveaux souvenirs, continuer de s'enrichir le coeur. On part s'installer pour une durée indéterminée et on se réjouit d'avance de vous le faire partager à travers quelques moments volés." Le décollage est prévu pour le 23 septembre, "destination Les Trois-Îlets".

C'est en août 2019 que Clo a officialisé cette relation amoureuse. Rapidement, elle a emménagé chez Manon, et alors que le confinement a été synonyme de séparation pour certains couples, cette situation exceptionnelle les a au contraire confortées dans l'idée qu'elles étaient faites l'une pour l'autre. "Bizarrement, avec Manon, on se fâche moins que d'habitude, alors qu'on est 24h/24 ensemble ! On rigole beaucoup, je crois même que ça renforce notre couple. Je n'ai donc pas peur pour mon couple, mais pour d'autres, je pense que ça peut être déclencheur de rupture. On verra ça dans quelques semaines...", nous avait confié l'aventurière. Les voilà à présent prêtes à démarrer une nouvelle vie à deux, loin de la métropole.

C'est en direct sur TF1 que Clo avait son coming out lors de la finale de Koh-Lanta 2019 en juin. Des images vues justement par Manon. Mais les deux femmes se connaissaient déjà. En novembre, Clo nous racontait leur rencontre : "Ça s'est fait très rapidement après la finale de Koh-Lanta lors de laquelle j'ai fait mon coming out en direct. Après ce soir-là, mon compte Instagram a été envahi de messages. J'avais fait un gros tri parmi tous ces messages. Parmi eux il y avait celui de Manon que je connaissais déjà. Je l'ai tout de suite reconnue. En fait, on a parlé ensemble il y a cinq ans sur Facebook. À l'époque, on échangeait, car on avait une amie en commun. Je l'avais aperçue sur des snaps de cette amie-là. Manon me plaisait et je le lui avais dit. On avait juste discuté ensemble, mais on ne s'est jamais vues. Au final, elle a regardé toute la saison de Koh-Lanta sans me reconnaître."