Cloris Leachman : Mort de la grand-mère de "Malcolm", Frankie Muniz "très triste" réagit

"Cela a été mon privilège que de travailler avec Cloris Leachman, une de nos actrices les plus courageuses de notre époque. Il n'y en avait pas une autre comme Cloris. D'un seul regard elle avait la capacité de vous briser le coeur ou de vous faire rire aux larmes. Vous ne saviez jamais ce que Cloris allait dire ou faire, cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie. Elle aimait férocement ses enfants [elle en avait eu cinq mais son fils Bryan est mort en 1986, NDLR] et petits-enfants. Elle avait vécu une longue vie comme végétarienne et était une porte-parole passionnée de la cause animale. La famille demande à ceux voulant faire un geste de leur faire en son nom à PETA ou Last Chance for Animals", a déclaré son agent.

Cloris Leachman avait une carrière riche de films et de séries s'étalant sur sept décennies ! La regrettée comédienne avait entamé sa carrière à la fin des 1940. En 1972, elle avait notamment remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour La Dernière Séance de Peter Bogdanovich. Elle aussi joué avec Meryl Streep dans Music of the Heart sous la direction de Wes Craven. On la retrouve également au générique de Scary Movie 4, New York I Love You ou encore The Women.

Sur le petit écran, la défunte actrice avait aussi multiplié les rôles au point de recevoir 20 nominations aux Emmy Awards pour 9 trophées à son actif. Bien avant de jouer dans Malcolm, elle jouait dans Alfred Hitchcock Presents, Lassie, The Mary Tyler Moore Show, Phyllis ou encore The Facts of Life. La star s'était aussi amusée à concourir dans Dancing with the Stars et à jouer la juge dans RuPaul's Drag Race.