Malcom : Les retrouvailles 20 ans après, Dewey toujours aussi mystérieux...

Alors que les États-Unis ont toute la peine du monde à endiguer l'épidémie de coronavirus dans le pays, difficile pour la population de se regrouper. Pas grave, époque 2.0 oblige, il y a d'autres manières de se retrouver. Ainsi, les acteurs de Malcom ont opté pour la visioconférence.

Samedi 8 août 2020, les membres du casting de la série lancée en janvier 2000 - un an plus tard en France - se sont donc retrouvés à distance pour évoquer leurs bons souvenirs mais, surtout, pour lever des fonds en faveur de l'association Healing California, soutenue par Linwood Boomer, le producteur de la série. Un organisme qui oeuvre pour les plus démunis en les aidant pour des soins médicaux. La rencontre numérique de plus de deux heures pouvait ainsi compter sur Frankie Muniz alias Malcolm, Christopher Kennedy Masterson alias Francis, Justin Berfield alias Reese, Bryan Cranston alias Hal, Jane Kaczmarek alias Lois ou encore Craig Lamar Traylor alias Stevie... Ces retrouvailles, visibles grâce RWQuarantunes, ont permis de récolter la coquette somme de 230 000 dollars.

Au cours de ces retrouvailles, pendant lesquelles quelques guest stars ont aussi passé une tête à l'instar de Julie Bowen, les acteurs ont donc évoqué leurs souvenirs de tournage, raconté des anecdotes mais ont aussi participé à une lecture du script de l'épisode pilote intitulé Je ne suis pas un monstre, nous apprend le site spécialisé dans la série, Malcolm-france.com. Une figure importante de Malcolm manquait à l'appel : Erik Per Sullivan alias Dewey. L'acteur, désormais âgé de 29 ans, s'est fait excuser via un petit mot. Après avoir acquis la notoriété avec la série et mis de l'argent de côté, il a disparu des radars refusant catégoriquement de se montrer. Personne ne sait ce qu'il devient ou ce à quoi il ressemble. Tout juste avait-on appris que l'annonce de sa mort sur la Toile, en 2017, était infondée...