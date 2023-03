Clotilde Courau : Sa fille et sosie Vittoria "très émue" avec son père Emmanuel Philibert de Savoie pour sa 1re sortie officielle

Un moment poignant, que son père a apprécié : "J'ai été ému de vivre ce moment auprès de Vittoria, dont c'est la première sortie officielle. Nous avons choisi cette occasion pour la présenter aux Italiens car c'est un moment historique, sa portée dépasse le cercle des ordres dynastiques, dont elle fait par ailleurs partie". Et ce n'est pas la première fois que l'heureux papa de deux jeunes filles (une adolescente, Luisa, 16 ans, est également née de son union avec l'actrice française Clotilde Courau) est fier de son aînée.

Bientôt en Afghanistan

En effet, le prince a rappelé que la jeune fille s'était "rendue en Ukraine pour y représenter les ordres" après le début de la guerre, pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et qu'elle ne va pas s'arrêter là : "Elle devrait partir prochainement en Afghanistan avec une délégation du Parlement européen". Une expérience qui devait être inoubliable !

Mais pour le moment, l'essentiel, ce sont les études : la jeune fille de 19 ans les poursuit d'ailleurs à Londres, où sa petite soeur est également scolarisée. D'ailleurs, pas question pour son père qu'elle en manque une miette, même pour cette journée inoubliable : "Comme la cérémonie se tenait un week-end, elle a pu faire les deux", a-t-il expliqué.

Une normalité importante pour sa fille, qui sait où sont ses priorités : "Je passe du temps avec mes amis et mène une vie normale. Et lorsque je me retrouve ici pour cette cérémonie, je redeviens plus 'sérieuse', ce qui me réjouit. C'est une grande responsabilité, pour moi et pour mon histoire". Une jeune fille qui ne rigole pas !