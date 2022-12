Clotilde Courau : Sa fille Vittoria de Savoie sublime en total look cuir, un célèbre fils de dévoile une belle photo d'eux !

Sur la scène des princesses, Vittoria de Savoie pèse. Fille aînée de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie, la jeune femme qui a célébré ses 19 ans le 28 décembre a une tête bien faite, un grand coeur et un physique sublime. Il faut dire qu'étant le parfait et troublant sosie de sa célèbre maman, actrice française reconnue, elle sait de qui tenir. Quand elle ne fait pas parler d'elle en envoyant une lettre à Jean-Michel Blanquer pour défendre les élèves des écoles privées au moment du Covid, elle se rend à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre. Forcément, Vittoria de Savoie n'est pas sans plaire. Et elle a déjà autour d'elle de nombreux enfants de stars dans son réseau.

Il y a par exemple le très socialite Joalukas Noah. Le plus jeune fils de Yannick Noah, qui célébrait ses 18 ans cette année, est un ami de Vittoria de Savoie, et il n'a pas oublié de lui souhaiter son anniversaire. Et pour l'occasion, Joalukas Noah a ressorti une très belle photo de la fille de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie dans un total look cuir. Cheveux plaqués et manteau en cuir noir très long, sur un joli bustier noir, la princesse est ravissante. Les deux amis prennent la pose sur cette photo que Joalukas a ressorti pour l'occasion. "Happy Birthday Vitoto", lui a-t-il écrit. Lors du 18ème anniversaire de Joalukas Noah, le 10 juin dernier, elle faisait partie des nombreux enfants de stars qui étaient invités sur le bateau Le Zouave des bateaux mouches de Paris, à l'instar de Jade et Joy Hallyday ou encore Stella Belmondo.

Pour ses 19 ans, ses parents se lâchent

Pour ses 19 ans, Vittoria de Savoie a été gâtée. C'est à la montagne avec son père et sa petite soeur Luisa, mais aussi visiblement ses grands-parents, que la jeune femme a pu célébrer l'évènement. Sa maman, restée à Paris, n'a pas manqué de lui souhaiter un bel anniversaire en publiant une superbe photo d'elle dans une robe sensuelle. "La vie est un défi à relever, un bonheur à déguster, une aventure à embrasser... Très bel anniversaire à toi, mon amour", a-t-elle écrit en légende, un message plein de de sagesse. Quand son papa, lui, a publié de nombreux clichés d'elle d'adorable bébé, à petite fille malicieuse aux côtés de sa soeur, à jeune femme ravissante qu'elle est aujourd'hui. Installée à Londres, où elle suit des études dans la mode, et où elle joue les mannequins à ses heures perdues, Vittoria ne manque pas d'amour et son entourage l'a une nouvelle fois prouvé en cette occasion si spéciale.