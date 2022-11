Vittoria de Savoie "belle comme sa mère" Clotilde Courau : son père Emmanuel-Philibert totalement fan

En plus d'être une jeune femme magnifique, copie conforme de sa mère, la princesse Vittoria a le coeur sur la main. En mars dernier, quelques jours après le début du conflit opposant l'Ukraine à la Russie, Vittoria s'est rendue à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre. Une expérience difficile mais indispensable qu'elle n'est pas près d'oublier : "Je suis encore choquée de cette expérience. Je suis rentrée dans la nuit mais mon coeur et mes pensées sont restés là-bas, parmi tous ces gens victimes de la guerre. [...] L'un des moments les plus émouvants a été de voir un père, visiblement éprouvé, qui laissait ses enfants dans cette sorte d'orphelinat de fortune pour tenter de leur garantir un billet pour l'Europe. En larmes, il a traversé à nouveau la frontière ukrainienne pour atteindre l'avant-poste de Kiev et retourner au combat en sachant que, très probablement, il ne reverrait plus jamais sa famille." Un héritage solidaire qu'elle tient encore une fois de sa comédienne de maman.