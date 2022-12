Yannick Noah : Son plus jeune fils s'offre un séjour paradisiaque au ski avec sa célèbre maman

L'année 2022 aura été particulièrement bien remplie pour Yannick Noah et les siens, qui ont eu l'occasion de se retrouver à plusieurs reprises et dans différents endroits du globe. Pour les fêtes de fin d'année, son fils Joalukas a opté pour une destination plutôt classique puisqu'il se trouve actuellement dans une station de ski française très réputée, Megève (Haute-Savoie). Il n'y est pas allé seul puisqu'il est accompagné par sa mère, la célèbre Isabelle Camus et son grand-père, Jean-Claude Camus, ainsi que des amis de la famille. C'est principalement l'ex compagne du chanteur de 62 ans qui a partagé des photos et vidéos de ces vacances de fin d'année en haute altitude sur son compte Instagram.

Très active et suivie par près de 13 000 abonnés, Isabelle Camus a partagé plusieurs jolies vidéos de la journée du 28 décembre où ils ont pu aller skier dans des conditions idéales. Ciel bleu dégagé, grand soleil et neige en abondance, tout était réuni pour une belle journée de ski et Joalukas et elle en ont profité (les photos et vidéos sont à retrouver dans le diaporama). La productrice de 58 ans a ensuite montré la très belle vue depuis le chalet dans lequel elle loge avec son fils et son père et on peut dire que la petite famille est particulièrement bien placée et peut admirer la beauté du paysage alentour. La petite équipe s'est ensuite rendue dans l'un des restaurants les plus huppés de Megève, tenu par le fameux chef étoilé Marc Veyrat. L'occasion d'une petite photo avec le cuisinier star, tout heureux de recevoir des invités de prestige.

Une année 2022 très chargée pour Joalukas

Une belle façon de clôturer l'année pour Joalukas, qui a encore vécu à 100 à l'heure ces douze derniers mois. Installé à Paris avec sa mère, le jeune homme de 18 ans a eu l'occasion de visiter plusieurs pays, à commencer par la Jamaïque, où il s'est rendu avec ses frères et soeurs. Il a ensuite eu la chance de connaître le Brésil, pour le sublime mariage de son frère Joakim, avant de suivre son père au Cameroun, dans le village où il habite désormais quand il n'est pas en France. Pour la fin d'année, le grand blond a donc opté pour Megève, où il peut savourer les derniers instants de 2022 en famille !