Marc Veyrat suicidaire : comment sa femme a évité le pire

Marc Veyrat a peut-être repris du poil de la bête, mais il a eu du mal à remonter la pente. Privé de la troisième étoile de son restaurant La Maison des bois – situé à Manigod en Haute-Savoie – dans le Guide Michelin, il a sérieusement songé à mettre fin à ses jours avant de réaliser comme la vie était précieuse. Sans son épouse, il aurait sans doute déjà rejoint le paradis des cuistots. "Ma femme m'a enlevé tout ce qu'il fallait. Les cachets et tout, a-t-il expliqué dans L'Instant de luxe. Vous êtes déshonoré ! Vous comprenez ? On donne notre vie pour nos clients ! C'est eux qui comptent. C'est notre personnel qui compte. Ces gens-là n'ont pas le droit de faire ça."

Aux grands maux les grands remèdes. Face à l'affront, Marc Veyrat a décidé de saisir la justice. "Vous savez, je sors du monde paysan et on a un honneur, rappelait-il dans Quotidien sur TMC. Et quand l'honneur est affecté comme ça de manière injuste, c'est terrible. Moi, simplement, ce que je voudrais, c'est les supplier de venir me voir, leur passer un tablier bleu qu'ils viennent en cuisine nous montrer comment il faut cuisiner pour avoir trois étoiles." Il accusait, au passage, la publication d'être devenue "trop commerciale" et de ne même pas avoir fait le déplacement avant de lui retirer son étoile.

Les astres ont toujours été avec lui. Marc Veyrat a remporté la note de 20/20 deux fois au Gault et Millau et a obtenu, de l'Ordre national de la Légion d'honneur, le titre de Meilleur chef du monde. Aussi ne s'attendait-il pas à une telle sanction dans le 110e numéro du Guide Michelin. La perte de son étoile l'a plongé dans un puits de dépression pendant huit mois. Si elle n'avait pas pris certaines précautions, son épouse serait désormais veuve.

Une décision radicale

Une chose est sûre, ils ne passeront pas les fêtes ensemble. Qu'importe ce qu'il se passera en cour de justice, Marc Veyrat a décidé qu'il ne collaborerait plus jamais avec le Guide Michelin. Une décision prise le mercredi 10 juillet 2019 sur laquelle il n'est pas près de revenir. Plutôt rare dans l'univers de la cuisine, globalement régi, auprès des consommateurs, par la fameuse publication...