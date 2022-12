"La théorie du danger" : Le jeune fils de Yannick Noah, Joalukas, exulte avec ses amis pour la victoire du Cameroun

À voir les pleurs de joie de ses supporters dans les tribunes, les maillots voler et les drapeaux levés, difficile de ne pas comprendre que la victoire du Cameroun sur le Brésil a enchanté tout un pays ce vendredi. Grâce à un but d'Aboubakar, finalement expulsé pour avoir retiré son maillot, les "Lions" sont en effet venus à bout de la "Seleção", rendant leurs fans fous de joie.

Et même si ce but n'aura finalement pas été suffisant pour se qualifier pour les huitièmes de finale, il y en a un qui l'a bien fêté, c'est Joalukas Noah, fervent supporter du pays où vit désormais son père, l'ancien sportif et chanteur Yannick Noah. Un pays d'où vient également son grand-père paternel, Zacharie (décédé en 2017) et toute sa famille, et qui revêt une importance toute particulière pour lui.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il avait convié tous ses amis pour regarder le match, et pour laquelle il s'est montré euphorique lorsque le ballon a finalement trouvé le chemin des filets adverses. Hurlant en story sur Instagram, il semblait tout heureux et est même sorti ensuite pour fêter cet exploit. Et sûrement pour avoir une petite pensée pour son grand frère Joakim, mariée à une Brésilienne, la superbe Laïs, avec qui l'ambiance a dû être difficile...

Joalukas, une année chargée pour ses 18 ans

Il faut dire que même si les enfants de Yannick Noah vivent éparpillés dans le monde entier (Joakim vit à Miami, Yelena à Hawaï, et les cadettes, Eleejah et Jenaye un peu partout en raison de leur métier de mannequin), ils sont tous attachés au Cameroun, où le vainqueur de Roland-Garros 1983 a récupéré le poste de chef du village de son enfance. C'est d'ailleurs dans ce rôle qu'il avait pu rencontrer Emmanuel Macron, en visite à Yaoundé il y a quelques mois.