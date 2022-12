Emmanuel Philibert de Savoie : Gros délire avec ses filles Vittoria et Luisa au ski, Clotilde Courau grande absente...

À 18 ans, Vittoria de Savoie est l'une des têtes couronnées à suivre. Fille aînée de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie, la jeune princesse de Savoie est une jeune femme bien ancrée dans son époque. La fille de la comédienne, dont elle est le troublant sosie, n'hésite pas à s'engager pour des causes qui lui tiennent à coeur, comme lorsqu'elle a envoyé une lettre à Jean-Michel Blanquer pour défendre les élèves des écoles privées au moment du Covid, ou lorsqu'elle s'est rendue à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre. Mannequin à ses heures perdues, lorsqu'elle ne suit pas ses études de mode à Londres, Vittoria de Savoie est la star du clan qui en cache une autre plus jeune...

Luisa de Savoie n'a en effet rien à envier à son aînée. À 16 ans, elle est déjà elle aussi installée en Angleterre comme sa grande soeur. Sosie de son papa, Emmanuel-Philibert de Savoie, la fille cadette du couple est beaucoup plus discrète que Vittoria mais affiche déjà un sacré tempérament. C'est sur une vidéo postée par Vittoria de Savoie que l'on peut voir que Luisa est elle aussi un leader dans la famille. Pour ces fêtes de fin d'année, les filles de Clotilde Courau ont retrouvé leur papa visiblement en Savoie. Et s'il n'y a pas beaucoup de neige, cela n'empêche pas le trio d'aller au plus haut des cimes des montagnes pour skier. "Incroyable cette neige", publie l'aînée des princesses en commentaire d'une story où on les voit sur un télésiège survolant... de l'herbe !

Mais non, tu sais pas chanter

Puis, Vittoria de Savoie, vêtue d'une combinaison Kappa très mode, poste une vidéo d'elle aux côtés de son père, et de sa petite soeur, reprenant tous les trois le titre Jingle Bells. "Mais non tu sais pas chanter", lâche la jeune Luisa de Savoie à son père, pour le chambrer. Et Vittoria semble morte de rire de ce délire partagé par père et filles sur le télésiège. "La neige nous rend heureux", écrit-elle en légende. Puis, elle a partagé d'autres clichés de ces vacances en montagne, où l'on peut apercevoir Emmanuel-Philibert de Savoie jouer au Backgammon ou encore un merveilleux feu de cheminée dans leur chalet qui a l'air somptueux. De son côté, Clotilde Courau a posté une photo de son chat avec écrit "Lundi repos à casa". Serait-elle restée à Paris ?