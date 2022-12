Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie : Leur jeune Luisa se dévoile, parfait mélange de ses deux parents

Bientôt vingt ans de mariage pour Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie. Une union princière inoubliable qui a donné naissance à deux beaux enfants, des filles prénommées Vittoria et Luisa. Si l'aînée, âgée de 18 ans, n'est pas du genre à se cacher du public, sa petite soeur Luisa est bien plus discrète. A 16 ans, la jeune femme préfère rester dans l'ombre et profiter d'un semblant d'anonymat avant d'entrer dans la lumière. Mais ce lundi 19 décembre, l'adolescente a fait une exception sur son compte Instagram.

Si aucune publication n'est à noter sur son profil, la jeune Luisa n'en est pas moins active puisqu'elle s'est affichée avec selfie en story (voir notre diaporama.) Comme toutes les adolescentes de son âge, la jeune femme profite du grand miroir de sa chambre pour s'immortaliser en photo. Un cliché en noir et blanc qui en montre un peu plus sur la petite dernière du couple. Luisa a hérité du corps longiligne de sa maman mais elle est surtout le portrait craché de ses deux parents. Pour le bas de son visage, Luisa a hérité de la beauté de son père, le haut ressemblant bien plus au physique de sa célèbre maman. Des détails qui ne font aucun doute sur l'affiliation de la jeune Luisa.

Luisa, la discrétion incarnée

Adulte et majeure, Vittoria de Savoie est bien plus libre que sa petite soeur. Engagée comme ses parents, la jeune femme a laissé les sorties et les activités des jeunes de son âge il y a quelques mois pour se rendre à la frontière ukrainienne. Sur place, elle avait pu venir en aide aux enfants réfugiés, situation qui lui avait brisé le coeur. Si sa petite soeur se fait moins présente sur le devant de la scène, elle n'en est pas moins prête à assurer la relève.

En attendant, Luisa prend exemple sur ses parents et son aînée, dont elle est très proche. Pour preuve, elle accompagnait son père Emmanuel Philibert à Londres en septembre dernier pour encourager sa soeur pour sa rentrée dans la capitale anglaise. Pour l'occasion, elle avait également pris la pose durant le voyage. L'occasion de prouver qu'elle est bel et bien la fille de ses parents.