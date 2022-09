Clotidle Courau en mini-short et cuissardes, Julie Gayet craquante en rouge velours à La Rochelle

Après le grand écran, au tour du petit ! Le cinéma, qui a été mis en lumière en France à Deauville et en Italie à La Mostra de Venise, laisse finalement sa place à la télévision, du côté de La Rochelle. Du 13 au 18 septembre 2022, une cinquantaine de films, téléfilms et séries sont effectivement découverts par le public, entre des séances de dédicaces, des rencontres avec les artistes et des séances photo. Le 14 septembre, par exemple, était chargé en terme d'emploi du temps puisque quatre fictions ont été dévoilées, en présence des équipes.

Mélanie Doutey, Alexandra Lamy, sa fille Chloé Jouannet - devenue rousse depuis quelque temps ! - et Claudia Tagbo ont présenté Touchées. Ilona Bachelier, Vassili Schneider et Julie Gayet, sublime dans une robe rouge, ont défendu L'histoire d'Annette Zelman. Lucie Loste Berset, Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani et Clotilde Courau, vêtue d'un haut top transparent, d'un short en cuir et de cuissardes, ont assisté à la projection de La cour. Finalement, Shirine Boutella, Xavier Lacaille, Melha Bedia et Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, fils de Paul et Luana Belmondo, ont évoqué la sortie de Miskina, la pauvre.

Le Festival de fiction TV de La Rochelle est LE rendez vous de cette rentrée 2022. Pendant deux années, l'évènement a été contrarié par les restrictions sanitaires dues à la pandémie de Covid-19. En 2020, il avait dû être délocalisé à Paris pour une édition minimaliste. Voilà qu'il est enfin possible de refaire les choses de manière plus traditionnelle, pour le plus grand plaisir du président Stéphane Strano. "Cette édition [la 24e, NDLR.] s'annonce historique, a-t-il expliqué. Nous avons retrouvé notre liberté en terme d'accueil des spectateurs et on sent bien que tout le monde a envie de venir. On retrouve quasi le nombre initial des 3000 professionnels accrédités, mais ils restent en moyenne 24 à 48 heures de plus qu'avant 2020." Côté public, 15 000 personnes sont attendues pendant toute la durée du festival. Show must go on...