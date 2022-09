Emmanuel Philibert de Savoie et sa fille Luisa : Voyage express à Londres pour Vittoria, belle découverte dans l'Eurostar !

Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courau sont parents de deux filles, l'aînée Vittoria, princesse mode et engagée de 18 ans, et la cadette Luisa, qui vient de fêter ses 16 ans le 16 août. Un anniversaire célébré dignement et qui a permis au couple, qui vit dans deux pays différents, de se retrouver. Mais cette fois-ci l'heure est à la rentrée des classes. Et déjà, Clotilde Courau doit à nouveau se séparer de son aînée Vittoria, qui fait ses études à Londres. "Et la rentrée et le départ", a partagé l'actrice sur Instagram avec une photo qui semble être sa fille aînée, avec une casquette, qui fait sa valise.

Si Vittoria de Savoir habite désormais dans la capitale anglaise, sa petite soeur Luisa l'a visiblement rejointe pour quelques jours. En effet, c'est Emmanuel Philibert de Savoie qui a accompagné sa cadette à Londres, comme dévoilé en story sur son compte Instagram. On peut voir le prince de Savoie poser avec sa fille, parfait mélange de ses deux parents, dans l'Eurostar. "Arrivé à Londres", a-t-il écrit après avoir immortalisé un voyageur avec un look bien londonien, entre kilt, santiags et une épée dans son sac. Et dès le lendemain, l'époux de Clotilde Courau et meilleur ami de Laeticia Hallyday a quitté la ville, "Bye bye for now London".

Les retrouvailles de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie pour un bel évènement

Alors que le couple a dû affronter des rumeurs de rupture, Clotilde Courau et le prince leur ont tordu le cou. En effet, le mode de vie des amoureux interroge, Emmanuel-Philibert de Savoie vivant la plupart de temps entre Monaco et Los Angeles, quand Clotilde Courau est installée à Paris. Mais cela semble leur réussir à merveille. Et cet été, ils sont réapparus ensemble pour leur petite Luisa. L'adolescente a pu célébrer ses 16 ans entourée de ses deux parents, dans un cadre idyllique dont la géolocalisation a été comme toujours tenue secrète. Au sujet de leur couple, la comédienne et celui qui a animé la version italienne de Pékin Express ont déjà fait savoir qu'ils étaient liés par "une forte amitié, une complicité et un désir de vérité". "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble", a ainsi déclaré le prince à Gala. Un conte de fées moderne.