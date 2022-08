Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie séparés ? Ils se retrouvent pour les 16 ans de leur fille Luisa !

Des rumeurs de rupture ? Si Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie y avaient déjà mis un terme par la voix du prince de Savoie, leurs retrouvailles risquent de clore définitivement le dossier. Et leur fille Luisa, qui vient de fêter ses 16 ans ce mardi 16 août, pourrait bien se rappeler à jamais de cet anniversaire marqué par la présence de son clan au complet. En effet, cela faisait déjà un long moment que l'on avait pas vu l'actrice française et le prince apparaître l'un auprès de l'autre. Pour les 16 ans de leur plus jeune fille, c'est chose faite !

Et c'est Vittoria de Savoie (18 ans) leur aînée qui a partagé ces précieux moments en famille, sur Instagram. La princesse très active et tout autant engagée, a publié des photos de leurs vacances et pas de place au doute, Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie y sont tous les deux présents. La jeune femme, amie de nombreux filles et fils de parmi lesquels Joalukas Noah, a dévoilé un beau cliché de sa mère, sublime et souriante, et dont elle est le parfait sosie. "Mum", a-t-elle écrit en légende avec des coeurs, prouvant sa fierté et son amour. Puis une photo de son père, et de leur chien.

Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie partagent leur vision de l'amour

C'est pour les 16 ans de la jeune Luisa, princesse encore très discrète, que le couple s'est retrouvé. Et pourquoi ces retrouvailles sont-elles si importantes ? Le couple a en effet décidé de vivre séparément et ce depuis déjà quelques années. Tous les deux vivent néanmoins parfaitement bien cette situation. Ils décrivent leur couple comme "une forte amitié, une complicité et un désir de vérité". "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble", avait confié le prince à Gala. Conscients tous les deux que "la vie n'est pas un conte de fées, mais un combat", comme rappelé par son épouse, ils ont donc trouvé cette solution qui leur va à merveille : elle vit à Paris et lui à Monte-Carlo. Mais forcément, leurs retrouvailles doivent chaque fois avoir un goût de magie. Et si Luisa risque d'être marquée par la grosse fête sur la plage qui a célébré ses 16 ans, elle doit aussi être ravie de voir ses parents l'un auprès de l'autre.