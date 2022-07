Clotilde Courau : Rare photo avec ses filles Vittoria et Luisa, sublimes sirènes en vacances

Par exemple, pas question pour elle de révéler si oui ou non, son mari, le prince Emanuele Filiberto di Savoia était en vacances avec elles. Vu sa story Instagram, qui montre qu'il a passé la journée au bord de la mer, on peut penser qu'ils sont ensemble... mais ne comptez pas sur eux pour parler de leur histoire ! Marié depuis 2003, le couple ne vit pas ensemble pendant l'année : Clotilde Courau, qui travaille beaucoup à Paris, vit dans la capitale, pendant que son mari s'est installé à Monaco, mais bouge beaucoup en Italie ou aux Etats-Unis, où il travaille.

Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont séparés, loin de là : lors de rares confidences, celui qui est très suivi par la presse people de son pays avait répondu clairement aux rumeurs de divorce : "Une crise ? Les journaux racontent beaucoup de bêtises Il n'y a pas de secrets entre nous, on se parle beaucoup, on se comprend. Elle, elle habite souvent à Paris, j'habite à Monte-Carlo et je suis souvent en Italie. Mais nous avons un grand amour et un dialogue fort". Un discours entièrement confirmé par l'actrice un peu plus tard.

Le plus important entre eux reste quoiqu'il arrive l'amour de leurs deux filles, Vittoria et Luisa. Si la cadette est encore discrète, l'aînée est de plus en plus connue. Mannequin, elle s'était également rendue à la frontière ukrainienne pour aider les réfugiés. Une belle action qui avait rendu ses parents très fiers.