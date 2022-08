Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie : Grosse fête sur la plage pour leur fille Luisa, autre star du clan à 16 ans

Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie sont les heureux parents de la princesse Vittoria de Savoie. Une ravissante jeune fille de 18 ans qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Princesse lookée et férue de mode, elle est aussi très engagée et ne rate que peu d'occasion de porter ses combats haut et fort. Mais si l'aînée du clan, proche de célèbres fils de parmi lesquels notamment Joalukas Noah, a su tirer son épingle du jeu sa petite soeur Luisa de Savoie est l'autre star de la famille.

Ce mardi 16 août, c'est elle qui célèbre son anniversaire. La fille de Clotilde Courau et du prince Emmanuel de Savoie fête ses 16 ans. Et c'est en Italien que celui qui a participé il y a quelques années à Pékin Express a décidé d'honorer sa cadette. "Osez vivre la vie dont vous avez rêvé. Allez de l'avant et réalisez vos rêves. Joyeux anniversaire mon amour, je suis fier d'être ton père", a-t-il écrit en légende d'un rare cliché de Luisa. Si Vittoria est en effet plutôt active sur Instagram, sa petite soeur est encore très discrète.

Une "beach party" pour immortaliser l'évènement

Et c'est sur une plage que la petite soeur de la princesse Vittoria a eu le droit d'immortaliser ce bel âge. "Beach birthday party", partage Emmanuel Philibert de Savoie ce jour sur Instagram avec une vidéo d'une fête qui bat son plein. Si Vittoria de Savoie n'a encore rien posté c'est qu'elle n'est probablement pas encore réveillée de cette petite fiesta, mais ne manquera sûrement pas l'occasion de célébrer sa petite soeur dont elle est si proche. Il en va de même pour sa mère Clotilde Courau, l'actrice n'ayant pour l'heure encore rien posté de son côté. Emmanuel Philibert de Savoie s'émerveille de sa petite dernière, avec un selfie à ses côtés qui prouve à nouveau la ressemblance entre père et fille. "My birthday girl", note-t-il avec un coeur.