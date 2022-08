Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courau : Leur fille Vittoria enfant avec une star planétaire, ils sont fans !

Désormais âgée de 18 ans, la jeune fille est déjà très engagée et était notamment apparue à la gare de Zahony accueillant des familles arrivant d'Ukraine, avant de se rendre dans un camp de réfugiés à Ubla, en Slovaquie, mais aussi en Pologne. Elle étudie le design et la mode à Londres et est récemment partie en shooting avec le photographe Samuel Sarfati qui avait fait un portrait d'elle en noir et blanc où elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman (voir diaporama).

Récemment, le couple - qui vit à distance, lui habitant à Monte-Carlo et elle à Paris - s'est retrouvé à l'occasion de l'anniversaire de Luisa qui fêtait ses 16 ans le 16 août dernier. Interviewés par Gala, Emmanuel Philibert de Savoie et Clotilde Courau avaient décrit leur couple comme "une forte amitié, une complicité et un désir de vérité". "L'amour, c'est penser à l'autre quand on est loin, et être heureux quand on est ensemble", avait confié le prince, qui a été l'animateur de la version italienne de Pékin Express.

Côté carrière, l'actrice est apparue en 2021 dans la mini-série L'Absente de Karim Ouaret et devrait apparaitre prochainement dans le film L'Été dernier de Catherine Breillat.