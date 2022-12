Clotilde Courau séparée de ses filles : son organisation pour ne pas perdre le lien avec Vittoria et Luisa

Sur scène au théâtre Edouard VII dans Une situation délicate aux côtés de Gérard Darmon, Clotilde Courau aura le plaisir de jouer cette pièce en Suisse au mois de janvier. Cela lui permettra de passer du temps dans ce pays auquel elle tient beaucoup car l'actrice y a passé de nombreuses années, parmi les plus importantes puisque c'est là que sont nées ses deux enfants Vittoria (18 ans) et Luisa (16 ans) nées de son mariage avec le prince Emmanuel-Philibert de Savoie. En interview pour l'édition suisse du magazine ELLE, la sublime actrice de 53 ans se confie sur son rôle de maman de deux filles désormais grande.

Au cours de cet entretien, celle qui donnait la réplique à Vanessa Paradis dans Elisa s'est épanchée sur la longévité de son couple avec Emmanuel-Philibert, qu'elle a épousé il y a près de vingt ans. Elle a ainsi confirmé vivre géographiquement séparé tout en précisant que ce n'était pas seulement ce qui explique pourquoi leur couple dur : "C'est peut-être l'une des clés du succès mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs éléments importants dans la longévité d'un couple : le dialogue, la vérité et l'acceptation de l'autre dans ses différences."

Mère et actrice

Actrice, épouse et maman, Clotilde Courau a ralenti sa carrière au début des années 2000 pour pouvoir se consacrer à sa famille. Elle a adoré devenir maman mais s'insurge contre la tyrannie de la mère parfaite : "C'est arrivée à des femmes que je connais bien et c'est dans ces moments que l'amitié féminine intervient, car on s'entraide. On a toutes des périodes compliquées quand on devient maman."

Très présente durant leur enfance pour ses filles qui n'ont que deux ans d'écart, Clotilde Courau est fière de voir ses deux grandes devenir autonomes, elles vivent même toutes deux outre-Manche. En effet, si l'on savait que l'aînée et sosie de sa maman était en Grande-Bretagne, la cadette l'a suivie manifestement : "Vittoria et Luisa étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir. Etre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure."