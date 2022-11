"Des moments plus ou moins difficiles" : Clotilde Courau sans fard sur sa vie séparée d'Emmanuel Philibert de Savoie

Dans l'édition suisse du magazine Elle, la comédienne Clotilde Courau a longuement discuté avec la journaliste Anouk Julien-Blanco. Un échange organisé pour parler de la Suisse, un pays dans lequel l'actrice a passé de nombreuses années, parmi les plus importantes puisque c'est là que sont nées ses deux filles Vittoria (18 ans) et Luisa (16 ans) nées de son mariage avec le prince Emmanuel-Philibert de Savoie. L'interview permet aussi à celle qu'on a découvert dans Le Petit Criminel il y a plus de trente ans d'en savoir plus sur son quotidien d'artiste, de mère mais également d'épouse.

Actuellement au théâtre Edouard VII pour la pièce Une situation délicate qu'elle jouera en janvier à Genève, Clotilde Courau est ravie d'être dans la métropole chic suisse. : "J'ai adoré vivre ici en famille et je skie à Gstaad. C'est un lieu qui compte pour la famille de mon mari." Maintenant que ses filles sont grandes et suivent la suite de leurs études et scolarité en Angleterre, Clotilde Courau peut se consacrer encore plus à son travail : "Pendant des années, j'étais une maman qui travaillait. J'amenais Vittoria et Luisa à l'école et j'étais très présente dans leur vie et leur éducation tout en exerçant mon activité professionnelle. À présent, la période est terminée. Mes filles ont grandi et son autonomes. J'ai plus de temps à consacrer à ma carrière donc je travaille davantage."

On a toutes des périodes compliquées quand on devient maman

De la maternité, Clotilde Courau dira qu'elle est extraordinaire mais on imagine que pour une mère d'enfants qui ont seulement deux années d'écart, les premiers temps ont dû être intenses. "Je pense que chaque femme vit la maternité différemment parce que nous ne sommes pas constituées de la même manière. Il y a des femmes qui ont eu une tyrannie de la mère parfaite. C'est arrivé à des femmes que je connais bien et c'est dans ces moments que l'amitié féminine intervient car on s'entraide. On a toutes des périodes compliquées quand on devient maman", confie-t-elle dans le magazine Elle.

Le secret de la longévité de son couple

En confiance avec son interlocutrice, l'ex-compagne de Guillaume Depardieu s'épanche également sur la question que certains se posent : la longévité de son couple avec Emmanuel-Philibert qu'elle a épousée en 2003 et le fait qu'ils vivent géographiquement séparés : "C'est peut-être l'une des clés du succès mais ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs éléments importants dans la longévité d'un couple : le dialogue, la vérité et l'acceptation de l'autre dans ses différences. On a toujours beaucoup communiqué avec Emmanuel-Philibert et on a su passer des moments plus ou moins difficiles. On a franchi des étapes ensemble et c'est ça qui fait l'histoire d'un couple. Il faut être sur la même longueur d'onde et s'accepter chacun avec son caractère."