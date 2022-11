Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie : Leur fille Vittoria, en tournage, a déjà tout d'une grande

Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie peuvent être fiers de leurs progénitures. Le prince et son épouse ont donné naissance à deux enfants, l'aînée Vittoria (18 ans) et la jeune Luisa (16 ans) deux ravissantes jeunes filles à la tête sur les épaules. Alors que l'adolescente vit encore avec sa mère, à Paris, Vittoria de Savoie, elle, a déjà pris son envol et s'est installée à Londres pour ses études. À côté de cela, elle est également mannequin. De quoi rendre fière sa mère, dont elle est le parfait sosie. Sur Instagram, l'actrice de 53 ans a partagé une vidéo de tournage de sa fille, qui a déjà tout d'une grande.

Ce dimanche 6 novembre, Clotilde Courau a publié deux vidéos où l'on peut voir Vittoria vêtue d'un superbe trench beige et perchée sur des talons noirs chez Carita, qui a récemment rouvert ses portes. Mère et fille avaient participé au grand évènement. Les cheveux attachés et parfaitement pris en main par l'illustre coiffeur John Nollet, la fille aînée de Emmanuel Philibert de Savoie est radieuse et très professionnelle (voir le diaporama). De quoi rendre fiers ses deux parents. Si elle sait charmer l'objectif, elle a aussi une tête bien pleine et un grand coeur. En mars dernier, quelques jours après le début du conflit opposant l'Ukraine à la Russie, Vittoria s'est ainsi rendue à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre. Une expérience difficile qu'elle n'oubliera jamais. "Je suis encore choquée de cette expérience. Je suis rentrée dans la nuit mais mon coeur et mes pensées sont restés là-bas, parmi tous ces gens victimes de la guerre", avait-elle fait savoir.

Une princesse engagée

À 18 ans, Vittoria de Savoie est le parfait sosie de sa comédienne de maman. Son allure de mannequin, c'est sûrement à sa mère qu'elle la doit d'ailleurs. La ressemblance entre mère et fille est d'ailleurs tellement frappante qu'elle n'échappe à personne. Et rend heureux et fier Emmanuel-Philibert de Savoie, qui ne manque pas une occasion de liker les posts de sa fille. Téméraire, la jeune femme avait également fait parler d'elle lors du contexte sanitaire, en interpellant le président de la République Emmanuel Macron. Dans un message vidéo elle demandait ainsi au chef d'État "un baccalauréat égal pour tous les élèves de France". L'organisation des épreuves de l'édition 2021 avait été, comme en 2020, chamboulée par la crise sanitaire. En mars déjà, la princesse avait manifesté dans les rues de Paris avec plusieurs camarades.