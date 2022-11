"L'idée de devenir une vieille femme..." : Clotilde Courau, 53 ans, cash sur le temps qui passe

Elle évolue sous l'oeil très attentif des caméras, depuis qu'elle a fait ses débuts en tant qu'actrice en 1990 dans le film Le Petit Criminel de Jacques Doillon. Comédienne de théâtre, de télévision et de cinéma, Clotilde Courau est de retour sur les planches, au Théâtre Edouard VII de Paris dans la pièce Une situation délicate et elle poursuivra les représentations dès le mois de janvier prochain en suisse, au Théâtre du Léman de Genève. Une libération pour celle qui a dû, un temps, cumuler sa carrière et l'éducation de ses filles - Vittoria a 18 ans, Luisa 16 ans... ce qui n'a pas toujours été de tout repos.

"Pendant des années, j'étais une maman qui travaillait, rappelle l'épouse d'Emmanuel-Philibert de Savoie dans les pages de la version suisse du magazine ELLE. J'amenais Vittoria et Luisa à l'école et j'étais très présente dans leur vie et leur éducation tout en exerçant mon activité professionnelle. A présent, la période est terminée. Mes filles ont grandi et sont autonomes. J'ai plus de temps à consacrer à ma carrière, donc je travaille davantage. Je fais du sport tous les jours, je vois mes amis, je vais au musée, bref je ne m'ennuie jamais." Et elle continue, bien sûr, à jouer, jouer, encore et toujours. Récemment vue dans Benedetta, de Paul Verhoeven, avec Virginie Efira, elle sera prochainement à l'affiche du film L'Eté dernier de Catherine Breillat.

Je n'ai pas peur de mûrir

Evidemment, l'opportunité d'évoluer sur un plateau de tournage et un plaisir, et une aubaine, pour Clotilde Courau. Se voir changer à l'écran, à travers les âges, n'est d'ailleurs pas quelque chose qui semble lui poser problème. "Je n'aime pas le mot vieillir, je préfère mûrir, explique la comédienne de 53 ans. Mais non, je n'ai pas peur de mûrir. Il est nécessaire de travailler son épanouissement personnel, d'être entourée de vraies copines, de rire, et si on a la possibilité de travailler et d'être heureux dans son activité, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, l'idée de devenir une vieille femme, qui a réussi à passer toutes les étapes de la vie, est merveilleuse." Et des étapes, pas des moindres, Clotilde Courau n'a cessé d'en franchir avec succès.

Retrouvez l'interview intégrale de Clotilde Courau dans le magazine ELLE version suisse.