Clotilde Courau : Sa fille Vittoria partage un rare souvenir d'enfance avec sa petite soeur

A peine âgée de 18 ans, la princesse Vittoria de Savoie est victime, comme tout le monde, de quelques élans nostalgiques. D'autant plus quand l'été laisse place à quelques températures basses. Sur son compte Instagram, la jeune femme a donc partagé un joli souvenir d'enfance, une image capturée dans un photomaton il y a quelques années. Sur cette fameuse photo, partagée sur les réseaux sociaux, on la voit, enfant, prendre la pose avec sa petite soeur Luisa et leur père, Emmanuel-Philibert de Savoie... mais sans sa mère Clotilde Courau.

La princesse Vittoria de Savoie a pourtant un avenir tout tracé devant elle, et le futur semble lui ouvrir les bras encore plus que le passé n'a déjà pu le faire. Princesse de Carignano et marquise d'Ivrée, elle est surtout devenue, en grandissant, un modèle très prisé. Elle avait même été choisie par le magazine Vanity Fair, pour être l'une des six cover girls d'un numéro spécial consacré aux nouvelles muses - avec l'auteure Leïla Slimani, la chanteuse Clara Luciani, la comédienne Anamaria Vartolomei, la conférencière spécialiste en développement durable Inès Leonarduzzi et le comédien Théo Christine. Habillée par Ralph Lauren, elle avait, ainsi, fait la fierté des membres de sa famille royale.

La carrière de Vittoria de Savoie devrait exploser d'ici peu. Elle est représentée en France par l'agence Karin Models et en Italie par l'agence Women Talents. Deux fois plus de chances, donc, de réussite ! Ces derniers jours, la fille d'Emmanuel-Philibert de Savoie et de Clotilde Courau a, évidemment, participé à la Fashion Week de Paris. Passionnée de mode, elle a notamment assisté, le 30 septembre 2022, à la réouverture de la maison Carita, au 11 rue Faubourg-Saint-Honoré - dans le 1er arrondissement de Paris -, qui avait clôturé ses portes pendant un an et demi pour faire peau neuve. Accompagnée de sa maman, la jeune fille avait alors fait sensation dans une robe fendue laissant apparaître ses épaules dénudées. A quand les catwalks ?