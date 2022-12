Clotilde Courau : Sa fille Vittoria de Savoie, énormes créoles dorées et gloss, fait le show !

En peu de temps, elle est devenue la star de la famille et l'une des princesses les plus scrutées. À 18 ans, Vittoria de Savoie sait de qui tenir. Fille aînée de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie, Vittoria de Savoie fait parler d'elle grâce à ses multiples talents. Jeune femme déjà engagée, elle n'avait pas hésité à envoyer une lettre à Emmanuel Macron pour défendre les élèves des écoles privées au moment du Covid. Lorsqu'il faut se rendre à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre, elle ne refuse. pas non plus. Une tête bien faite, un coeur immense mais aussi un physique qui laisse rêveur.

Il faut dire que la soeur de la jeune Luisa, bien plus discrète, est le troublant sosie de sa maman Clotilde Courau. Plus les années passent, plus Vittoria de Savoie ressemble à s'y méprendre à l'actrice française qui a épousé le prince de Savoie, Emmanuel Philibert. Et si elle n'est pas encore passé devant la caméra pour jouer les actrices, la jeune femme installée à Londres pour y suivre des études de mode, s'est en revanche déjà lancée dans le mannequinat. Et pou son dernier shooting, Vittoria de Savoie arbore une paire d'énormes créoles dorées pour un style bling-bling très Jennifer Lopez dans les années 2000. Mèches dorées, gloss nude, yeux charbonneux et cheveux plaqués en arrière avec un effet mouillé, elle est divine. Et inutile de préciser qu'elle est là encore, sur ce cliché signé Sam Sarfat, le portrait craché de sa superbe maman de 53 ans.

Séparées de Clotilde Courau par des milliers de kilomètres

Une maman à laquelle et sa soeur manquent terriblement. En effet, Vittoria et Luisa de Savoie ont déménagé en Grande-Bretagne récemment, pour gagner en autonomie et pratiquer la langue de Shakespeare. "Elles étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir, assure, en tout cas, Clotide Courau dans les colonnes de la version suisse du magazine Elle. Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure."