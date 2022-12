Clotilde Courau dévoile des photos inédites et dossiers de sa fille Vittoria de Savoie pour son anniversaire

En 2003, Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie devenaient parents pour la toute première fois. Depuis, cette petite fille prénommée Vittoria a bien grandi. Le 28 décembre dernier, elle fêtait d'ailleurs ses 19 ans ! Très proche de leur progéniture, le couple princier n'a pas hésité une seconde a célébrer ce jour spécial en grande pompe. Sur Instagram, père et mère se sont empressés de publier des photos inédites de leur princesse.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Vittoria de Savoie ressemble énormément à sa mère. Sur les nombreux clichés publiés en stories, on peut apercevoir la jeune femme à différents stades de sa vie. Certains révèlent son minois de petite fille, tandis que d'autres affichent sa féminité de jeune femme dans la fleur de l'âge. Coiffée d'un chapeau de cow-boy, Vittoria apparaît en couche, dans sa poussette alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. On peut également la voir tirer la langue à la caméra et porter son sac d'école en attendant de rentrer dans sa classe. L'une des photos l'affiche même en train de porter un long et gros serpent sur ses épaules, alors qu'elle ne devait pas avoir plus de 7 ans ! On peut également l'apercevoir, radieuse, en train de nager avec un dauphin ou bien serrer sa petite soeur Luisa dans ses bras avec malice et complicité.

De bébé mignon à jeune femme sublime

Les années ont passé et, de fillette malicieuse, Vittoria de Savoie est devenue une jeune femme délicieuse. Fiers de leur fille aînée, Clotilde Courau et Emmanuel-Philibert de Savoie ont également dévoilé des photos actuelles de l'adolescente. Que ce soit aux côtés de son grand-père, de son père ou encore de son ami Joalukas (fils de Yannick Noah), la jolie blonde arbore toujours un sourire radieux dont elle semble se départir uniquement lorsqu'elle endosse le rôle de mannequin. Ainsi, quelques clichés en noir et blanc la montre très sérieuse, prenant la pose avec un air mystérieux mais très glamour. Pour finir, Clotilde Courau a tenu à adresser un message plein de sagesse à sa fille. "La vie est un défi à relever, un bonheur à déguster, une aventure à embrasser... Très bel anniversaire à toi, mon amour", a-t-elle écrit en légende d'une photo où Vittoria prend la pose de profil, vêtue d'une sublime robe noire moulante.