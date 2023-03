Vittoria de Savoie : Sosie parfait de sa mère Clotilde Courau, la princesse retrouve son père pour une grande première

Vittoria, une princesse responsable !

La petite soeur de Vittoria, Luisa, était également absente : à 16 ans, la jeune fille était très certainement prise par les études... et notamment par les examens qui approchent !

Les deux jeunes filles étudient toutes les deux en Angleterre, comme leur maman l'avait confié l'an dernier dans l'édition suisse du magazine ELLE. "Vittoria et Luisa étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir. Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure", avait-elle expliqué.

Une maman concernée, qui veille donc sur ses deux filles et notamment sur son aînée, qui s'émancipe peu à peu. Mais ne semble pas particulièrement prête à suivre le modèle de sa mère : étudiante, Vittoria sert régulièrement de modèle pour des marques mais n'a encore jamais tourné au cinéma et semble plus intéressée par la situation de ses deux pays, la France et l'Italie. Sa petite soeur Luisa, très discrète pour le moment, n'a jamais révélé ce qu'elle voulait faire. Mais elle est peut-être la future star du cinéma franco italien...