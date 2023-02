"Vivement ton retour" : Clotilde Courau triste à la Gare du Nord, départ de sa fille à des milliers de kms

Inconsolable, Clotilde Courau a raccompagné l'une de ses filles Vittoria ou Luisa, à la gare le 19 février 2023 afin qu'elle retourne en Angleterre où elles font toutes les deux des études. Il se pourrait bien qu'il s'agisse de Vittoria, l'aînée, qui a pas mal posté de contenu en direct de Paris, ces dernières semaines. Dans sa story Instagram, la femme d'Emmanuel Philibert de Savoie a ainsi partagé une image où l'on découvre qu'elle vient de quitter sa fille sur le quai. "Gare du Nord. L'école recommence vivement ton retour", peut-on lire en légende. Une maman qui semble en avoir gros sur le coeur mais qui prend néanmoins le départ de celle-ci avec philosophie.

Interviewée dans l'édition Suisse du ELLE magazine en 2022, Clotilde Courau confiait d'ailleurs qu'elle rendait très régulièrement visite à ses deux filles Outre-Manche : "Vittoria et Luisa étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir. Etre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure."

Agées respectivement de 19 et 16 ans, Vittoria et Luisa ont eu la chance d'avoir une maman très présente tout au long de leur jeunesse. Celle-ci expliquait à L'illustré : "Je me suis beaucoup consacrée à l'éducation de mes filles. En leur donnant comme modèle une mère qui n'abandonnait pas sa carrière et qui travaillait. La pédagogie passe par les actes, pas simplement par les mots. Donc j'ai acté le fait d'être une femme indépendante qui menait une carrière et qui y tenait."

Mes filles ont grandi

Mariée à Emmanuel-Philibert de Savoie depuis le 25 septembre 2003, Clotilde Courau profite désormais de son temps libre pour d'autres activités comme elle l'expliquait aux journalistes du magazine ELLE en novembre 2022 : "Pendant des années, j'étais une maman qui travaillait. J'amenais Vittoria et Luisa à l'école et j'étais très présente dans leur vie et leur éducation tout en exerçant mon activité professionnelle. A présent, la période est terminée. Mes filles ont grandi et sont autonomes. J'ai plus de temps à consacrer à ma carrière, donc je travaille davantage. Je fais du sport tous les jours, je vois mes amis, je vais au musée, bref je ne m'ennuie jamais", racontait-elle, très épanouie.