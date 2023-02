Diaporama : "Vivement ton retour" : Clotilde Courau triste à la Gare du Nord, départ de sa fille à des milliers de kms

7 / 18

"Vivement ton retour" : Clotilde Courau à la gare après le départ de sa fille Vittoria, toujours à des milliers de km d'elle Clotilde Courau - People à la soirée "Kimpton Music Festival" à l'hôtel Kimpton Saint-Honoré à Paris. Le 1er juin 2022 © Christophe Clovis / Bestimage Le 1er juin 2022, le Kimpton St Honoré Paris a réalisé son premier Kimpton Festival en présence de nombreuses célébrités, en plein coeur de Paris. Le Directeur Régional du groupe hôtelier IHG, C.Laure, la Directrice Générale de l'hôtel Kimpton St Honoré Paris, L.Elmaleh ainsi que la fondatrice de l'agence de RP Sandra and Co, S.Sisley ont convié les personnalités à une soirée musicale exceptionnelle : concert privé du pianiste virtuose S.Pamart, DJ set enflammé de Polocorp et showcase de la plus célèbre des drag queens françaises N.Doll... Cet événement festif était également l'occasion de (re)découvrir ce joyau architectural inauguré en août dernier. Le boutique hôtel 5 étoiles dispose d'un magnifique rooftop bar, Sequoia, où les convives ont pu profiter d'une vue à 360 degrés sur les monuments parisiens. La fête s'est poursuivie au sein du restaurant californien de l'hôtel, Montecito, où les invités ont dansé jusqu'au bout de la nuit. Cette nouvelle adresse apporte un nouveau souffle à l'hôtellerie de luxe avec son design ludique et se démarque par son style élégant et décontracté. Les noctambules s'y sont réunis pour célébrer le pride month autour d'une programmation musicale inédite et une scénographie majestueuse digne des plus grands festivals. A night to remember! © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage