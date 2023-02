"C'est pour mes filles" : Emmanuel-Philibert de Savoie, mari de Clotilde Courau, se lance dans un projet osé

Quand on pense aux têtes couronnées, difficile de les imaginer en dehors de leurs châteaux et des sentiers battus d'une monarchie ou d'une principauté. En règle générale, les projets et les investissements et les implications sont bien établies et presque toujours les mêmes. Mais dans l'équipe des princes du monde, un homme reste déterminé à suivre ses envies et faire comme il veut : Emmanuel-Philibert de Savoie. Le mari de Clotilde Courau n'est pas du genre à se tourner les pouces et à attendre que le temps passe sans bouger le petit doigt. Il s'est d'ailleurs lancé dans un tout nouveau projet, sportif cette fois-ci, et il est plutôt étonnant !

Dans les colonnes de Point de Vue, Emmanuel-Philibert de Savoie évoque le club de football AC Savoia 1908, le plus vieux club du pays. Loin de lui l'idée de porter simplement les couleurs de l'équipe puisque comme il le confesse, il a investi auprès du président et du vice-président du club. Une fierté pour cette antiquité de la pelouse, passée entre les mains de la mafia : "Lors d'une vague d'arrestations des membres de la Camorra, il a été établi une connexion entre ces gens et l'équipe. La présidence de l'époque a dû lâcher le club, qui a ensuite été repris par quatre tifosi sans moyens. Sans savoir où j'allais, je suis venue à Torre Annunziata à la rencontre de Nazario Matachione, qui en est depuis devenu le président. En peu de temps, nous avons décidé de reprendre ce club à l'abandon."

S'il a conscience de la folie de ce nouvel investissement dans sa vie, Emmanuel-Philibert ne le regrette pas, du moins, il a de très bonnes raisons de l'avoir fait : "J'ai parfois l'impression que c'est de l'irrationalité complète, mais il est vrai que la reprise de ce club, je le fais pour l'amour de ce territoire et de mon pays. [...] C'est aussi pour mes filles (Vittoria, 19 ans et Luisa, 16 ans). Avec elles se referme le cercle de ces années difficiles de la maison de Savoie. [...] J'ai envie de leur laisser un bagage bien fait dont elles pourront se servir pour faire ce qu'elles voudront en Italie."