Clotilde Courau : Sa fille Vittoria de Savoie sensuelle dans une robe découpée, elle a tout de sa mère !

Vittoria de Savoie est la fille aînée de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie. À tout juste 19 ans, la jeune femme s'est déjà fait un nom depuis quelque temps. La princesse de Savoie a d'abord fait parler d'elle car la possibilité qu'elle devienne un jour reine d'Italie a agité jusqu'aux plus hautes sphères du gotha européen. Puis, la fille de l'actrice française a repris la lumière en écrivant une lettre à Jean-Michel Blanquer pour défendre les élèves des écoles privées au moment du Covid, avant de se rendre à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre.

Une tête bien faite et un grand coeur donc. Mais pas seulement. Vittoria de Savoie a aussi hérité du physique ravageur de sa maman, dont elle est le troublant sosie. Et son sens aigu de la mode. Si elle suit des études de mode à Londres, où elle vit, tout comme sa petite soeur la discrète Luisa, elle est aussi mannequin à ses heures perdues. Et depuis quelque temps, elle enchaîne les shootings. Le dernier en date, c'était ce mardi 3 janvier, et elle en partagé le contenu sur Instagram. Vittoria de Savoie y apparaît d'abord avec un make up improbable, puis on la découvre plus sexy que jamais dans une robe découpée, en dentelles, dévoilant sa poitrine. Un look hot et mode (voir le diaporama).

Maman à temps complet

Sur les plateaux photo, Vittoria de Savoie affiche toujours une attitude très professionnelle. La jeune femme semble réellement passionnée par ce qu'elle fait, comme sa mère avec la comédie. À Gala, en 2021, l'actrice et épouse d'Emmanuel Philibert de Savoie se décrivait comme "maman à temps complet". "Quand j'étais plus jeune, mes rôles m'habitaient, encore plus depuis que j'ai des enfants, confiait celle qui désormais laisse ses costumes à la porte Je tiens à cette réalité, il ne s'agit pas de snobisme, je garde les pieds sur terre par respect pour mes origines." Très proche de ses deux filles, elle avait reconnu que les voir partir vivre en Grande-Bretagne avait été difficile. "Elles étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir, avait confié Clotide Courau dans les pages de la version suisse du magazine ELLE. Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure."