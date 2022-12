Clotilde Courau : Sa fille Vittoria méconnaissable dans un look hallucinant... papa valide quand même !

Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non ! C'est Vittoria de Savoie ! Artiste, mannequin à ses heures perdues, la jeune princesse de Carignan et marquise d'Ivrée a partagé, sur les réseaux sociaux, le dimanche 4 décembre 2022, le fruit de son récent travail avec le créateur Gen Frey. Lui qui fabrique des créatures hybrides en faisant poser des femmes sous son objectif a effectivement réalisé un "incroyable photoshoot" avec la fille de Clotilde Courau, qui apparaît sur les clichés avec un body noir et quelques sombres protubérances, tentaculaires. Le résultat, visiblement, est validé par papa.

Dans la section des commentaires, on retrouve Emmanuel Philibert de Savoie qui laisse quelques coeurs et quelques flammes à sa fille Vittoria de Savoie. Grâce au styliste Lucas Tenay, à la make-up artist Ema Simon et au coiffeur parisien Clément Billon, la jeune beauté de 18 ans est tout simplement méconnaissable. Elle ressemble pourtant toujours, comme deux gouttes d'eau, à sa célèbre mère, 53 ans. Vittoria est l'ainée de la famille, fondée par le prince et la princesse de Piémont. Elle a une petite soeur, Luisa, qui a seulement deux années de moins qu'elle et qui ne la quitte jamais.