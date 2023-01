Clotilde Courau : Méconnaissable, sa fille Vittoria de Savoie dévoile un maquillage improbable avec larmes en diamants

Fille de Clotilde Courau et Emmanuel Philibert de Savoie, Vittoria de Savoie a hérité de ses parents, non pas seulement de leur talent ou de leur physique de rêve mais aussi de leur grand coeur. Lorsqu'il faut se rendre à la frontière ukrainienne pour venir en aide aux réfugiés de la guerre, elle n'hésite pas. Impliquée, elle avait écrit une lettre à Jean-Michel Blanquer pour défendre les élèves des écoles privées au moment du Covid. Alors qu'elle vient de fêter ses 19 ans, elle continue de suivre des études dans une école de mode à Londres, et enchaîne les shootings dès qu'elle en a le temps.

Le dernier en date, c'est ce mardi 4 janvier. Vittoria de Savoie, troublant sosie de sa maman, en a partagé quelques photos sur son compte Instagram. En story, elle dévoile son look, vêtue d'une mini robe jaune dorée, elle apparaît avec un make up improbable. Un fard blanc très dessiné lui offrant un regard de biche, ainsi que des diams sous les yeux en guise de larmes. Et le rendu est parfait, à l'instar de l'attitude de Vittoria, digne des plus grands tops.

Clotilde Courau loin de ses deux filles

Lors d'un de ses derniers shootings, Vittoria de Savoie arborait une paire d'énormes créoles dorées pour un style bling-bling très Jennifer Lopez dans les années 2000. Mèches dorées, gloss nude, yeux charbonneux et cheveux plaqués en arrière avec un effet mouillé, elle était sensationnelle. Et comme toujours, sa ressemblance avec sa mère saute aux yeux. Une maman dont elle est très proche mais éloignée géographiquement depuis quelques mois.