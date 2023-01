Clotilde Courau et sa fille Vittoria : rare apparition entre tristesse, recueillement et révérences au Vatican

Benoît XVI est mort. Ce jeudi 5 janvier, les fidèles de la religion catholique se sont réunis place Saint-Pierre au Vatican pour assister aux obsèques de l'ancien pape. Parmi la foule présente pour ce dernier hommage symbolique, Clotilde Courau, princesse de Savoie et sa fille aînée Vittoria, 19 ans, née de son mariage avec Emmanuel-Philibert de Savoie, grand absent de ce jour.

Mère et fille se sont fondues dans la foule pour honorer la mémoire de Benoît XVI. Des instants riches en émotion qu'elles ont partagés avec des chefs d'Etat et d'autres membres de famille princière et royale comme Sofia d'Espagne, Mathilde et Philippe de Belgique avec qui les révérences et les échanges se sont multipliés.