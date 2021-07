Mathilde et Philippe de Belgique émus aux larmes : hommage aux victimes des terribles inondations

L'heure était au recueillement mardi en Belgique. Le 20 juillet 2021, décrété jour de deuil national, le roi Philippe et son épouse la reine Mathilde ont quitté le palais royal de Bruxelles pour se rendre dans l'est du pays, à Verviers, une des communes les plus durement touchées par les inondations qui ont ravagé la région il y a près d'une semaine. Le 16 juillet dernier, le couple souverain avait déjà enfilé ses bottes pour visiter la ville de Pepinster et aller à la rencontre de ses habitants sinistrés.

Mardi, les drapeaux étaient en berne sur les bâtiments officiels et une minute de silence a été respectée dans tout le pays, un peu après 12h, après que les sirènes ont retenti dans de nombreuses casernes de pompiers. En présence du Premier ministre Alexander De Croo et de responsables politiques wallons, le roi Philippe et la reine Mathilde ont observé cette minute de silence non sans émotion. Comme l'a rapporté l'AFP, le souverain de 61 ans a même essuyé une larme alors qu'il se recueillait. Le 20 juillet, la Belgique faisait état de 31 morts et 200 décès ont été recensés au total en Europe. Un bilan qui devrait malheureusement s'alourdir puisque de nombreuses personnes sont toujours portées disparues.

"Il faudra un travail énorme, peut-être dix ans pour un retour à la normale, mais il y a eu tellement de solidarité qu'on est capable de faire des miracles", a dit à l'AFP Jean-Pierre Minguet, fonctionnaire dans un ministère belge qui a lu un poème lors de la cérémonie de Verviers. Le roi Philippe a lui évoqué le "sursaut d'humanité" qui permet à la population de tenir.

Difficile alors pour la famille royale de faire bonne figure mercredi, jour de la Fête nationale belge. De retour à Bruxelles, accompagnés de leurs quatre enfants, la princesse héritière Elisabeth (19 ans), le prince Gabriel (17 ans), le prince Emmanuel (15 ans) et la princesse Eléonore (13 ans), Philippe et Mathilde de Belgique ont pris part à la cérémonie du Te Deum à la cathédrale des Saints Michel et Gudule. Une partie des festivités a été annulée dans ce contexte dramatique.