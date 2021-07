Diaporama Mathilde et Philippe de Belgique émus aux larmes : hommage aux victimes des terribles inondations

1 / 34 Mathilde et Philippe de Belgique émus aux larmes : hommage aux victimes des terribles inondations

2 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

3 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde visitent la ville de Pepinster fortement touchée par les intempéries et les inondations, Belgique le 16 juillet 2021. Les souverains rencontrent les habitants sinistrés de la ville et constatent sur place les dégâts causés aux maisons. © Frédéric Andrieu/Bestimage

4 / 34 Le roi Philippe de Belgique prononce un discours, au palais royal de Bruxelles, lors du jour de deuil national, décrété en hommage aux victimes des inondations. Le 20 juillet 2021.

5 / 34 Le roi Philippe de Belgique prononce un discours, au palais royal de Bruxelles, lors du jour de deuil national, décrété en hommage aux victimes des inondations. Le 20 juillet 2021.

6 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

7 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

8 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique, le Premier ministre belge Alexander De Croo, Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, Elio di Rupo, ministre-président de Wallonie - Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

9 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

10 / 34 Le roi Philippe rend hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

11 / 34 Le roi Philippe rend hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

12 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

13 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

14 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

15 / 34 La reine Mathilde de Belgique rend hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

16 / 34 Le roi Philippe rend hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

17 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

18 / 34 La reine Mathilde de Belgique rend hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

19 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

20 / 34 La reine Mathilde de Belgique rend hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

21 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique rendent hommage aux victimes des inondations à Verviers, le 20 juillet 2021, lors de la journée de de deuil national en Belgique.

22 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique constatent les dégâts à Pepinster, après les inondations de ces derniers jours. Le 16 juillet 2021.

23 / 34 Le roi Philippe constate les dégâts à Pepinster, après les inondations de ces derniers jours. Le 16 juillet 2021.

24 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique constatent les dégâts à Pepinster, après les inondations de ces derniers jours. Le 16 juillet 2021.

25 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde visitent la ville de Pepinster fortement touchée par les intempéries et les inondations, Belgique le 16 juillet 2021. Les souverains rencontrent les habitants sinistrés de la ville et constatent sur place les dégâts causés aux maisons. © Frédéric Andrieu/Bestimage

26 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique constatent les dégâts à Pepinster, après les inondations de ces derniers jours. Le 16 juillet 2021.

27 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde visitent la ville de Pepinster fortement touchée par les intempéries et les inondations, Belgique le 16 juillet 2021. Les souverains rencontrent les habitants sinistrés de la ville et constatent sur place les dégâts causés aux maisons. © Frédéric Andrieu/Bestimage

28 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde visitent la ville de Pepinster fortement touchée par les intempéries et les inondations, Belgique le 16 juillet 2021. Les souverains rencontrent les habitants sinistrés de la ville et constatent sur place les dégâts causés aux maisons. © Frédéric Andrieu/Bestimage

29 / 34 La reine Mathilde visite la ville de Pepinster fortement touchée par les intempéries et les inondations, Belgique le 16 juillet 2021. © Frédéric Andrieu/Bestimage

30 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont allés à la rencontre de la population touchée par les intempéries à Chaudfontaine, Belgique, le 15 juillet 2021, accompagnés du ministre-président wallon Elio Di Rupo, du ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et le bourgmestre Daniel Bacquelaine.

31 / 34 Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont allés à la rencontre de la population touchée par les intempéries à Chaudfontaine, Belgique, le 15 juillet 2021, accompagnés du ministre-président wallon Elio Di Rupo, du ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et le bourgmestre Daniel Bacquelaine.

32 / 34 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Gabriel, le prince Emmanuel la princesse Eléonore, la princesse Elisabeth assistent à la cérémonie du " Te Deum " à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge. Belgique, Bruxelles, 21 juillet 2021.

33 / 34 Le Roi Philippe de Belgique, la Reine Mathilde de Belgique, le prince Gabriel, le prince Emmanuel la princesse Eléonore, la princesse Elisabeth assistent à la cérémonie du " Te Deum " à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, à l'occasion de la Fête nationale belge. Belgique, Bruxelles, 21 juillet 2021.