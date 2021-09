Clotilde Hesme (Lupin) : Nouveau look surprenant à Séries Mania

Cette année, Séries Mania met les femmes à l'honneur. Avec des séries créées par des femmes, avec de vrais rôles féminins pertinents, le festival lillois gagne son lot de bonnes critiques. Le lundi 30 août 2021, la fiction Nona et ses filles de Valérie Donzelli a été très appréciée du public et de la presse. On découvrait les premières images de ce programme mettant en scène trois soeurs et leur mère qui découvre qu'elle est enceinte... à l'âge de 70 ans. Il faut notamment compter sur la comédienne Clotilde Hesme.

Dans un univers très poétique, ces habitantes du quartier de la Tête d'Or (Paris) dévoilent leurs rêves et désirs profonds tout en explorant leurs liens précieux. Il s'agit ici de la première série de Valérie Donzelli, qui fait pour une fois une infidélité au cinéma. Celle-ci sera diffusée sur Arte à partir du mois de décembre 2021, en neuf épisodes de trente minutes. Pour l'heure, son casting cinq étoiles s'est contenté de représenter au mieux la fiction depuis Lille.

Pour l'occasion, les actrices de Nona et ses filles ont fait preuve de sobriété. Virginie Ledoyen était très élégante en tailleur à carreaux, tandis que Miou Miou et Clotilde Hesme étaient assorties en noir. Cette dernière arborait d'ailleurs une coupe de cheveux à la garçonne du style coiffée-décoiffée et aux reflets gris, ainsi qu'un maquillage smoky. Un véritable changement capillaire pour celle qui donne la réplique à Omar Sy dans la série à succès Lupin sur Netflix ; elle y incarne Juliette Pellegrini. Avant cela, elle s'affichait les cheveux bruns et longs ou mi-longs.

De nombreuses autres fictions sont très attendues lors du festival Séries Mania. Outre la venue très commentée d'Edouard Philippe, les regards se tournent vers Jeune et Golri, L'Opéra, The Last Socialist Artefact, We Are Lady Parts ou encore The Unusual Suspects.