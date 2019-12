Coeur de Pirate, sensuelle et élégante en lingerie très transparente

Je me suis fait insulter de grosse, flasque et obèse tous les jours

Maman d'une petite Romy, 7 ans, Béatrice Martin a effectivement l'envie de faire bouger les choses, d'autant plus quand elle constate l'émergence de comptes Instagram qu'elle considère comme "toxiques". Et fatalement : si son corps conserve les marques du passé, sa tête a toujours du mal à se dépêtrer des diktats de la minceur qu'on a longtemps essayé de lui imposer. "J'ai commencé dans l'industrie musicale comme une fille saine et positive. Je me suis fait insulter de grosse, flasque et obèse tous les jours, racontait-elle en ligne en décembre 2018. J'étais complètement normale. Me voir dans les médias a déformé la perception que j'avais de moi-même et mon corps a changé au fil des années." Un simple coup d'oeil dans le miroir l'aidera, espérons-le, à reprendre confiance en elle...