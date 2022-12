Coffret beauté : le top des produits à glisser sous le sapin à Noël

Achetez le coffret de maquillage 76 pièces Divine Beauty French Manucure de Love Urban Beauty pour 27,54 € sur Amazon

Vous retrouverez ainsi des ombres à paupières, surligneurs, rouges à lèvres, blush, pinceaux de toute sorte et crayons. Tout est également pensé pour vous peindre des ongles du tonnerre. Le coffret comporte effectivement des accessoires de manucure et vernis à ongles mais aussi des essentiels pour styliser l'ensemble, à savoir des autocollants nail art et des diamants. So chic !

Et tous ces produits sont pensés pour préserver votre peau. Ils sont ainsi garantis sans paraben. Pratique, vous pourrez transporter tout ce matériel dans une valisette de pro du make-up. Alors, prête à briller ?

3. Imaginez tous les nails art que vous souhaitez avec ce coffret de vernis permanents Anicco

Pour une mise en beauté complète de la tête aux bouts des ongles, les manucure et pédicure sont le dernier point d'élégance. Elles apportent cette touche supplémentaire qui fait la différence et donne une classe instantanée. C'est pourquoi il est indispensable d'en posséder de nombreuses couleurs pour les associer à ses différents looks. Si vous n'en avez que quelques-uns, ce kit va suffire à vous remplir une étagère entière de votre tiroir make-up !

Le coffret Anicco vernis semi-permanent avec ses 42 pièces ne fait pas les choses à moitié. Il est en plus en promo sur Amazon, que demander de plus ? Il est en effet affiché au prix de 36,99 € au lieu de 39,99 €. Une économie toujours sympathique de 9 % sur laquelle on ne se fait pas prier pour foncer.

Des dizaines de couleurs différentes

Vous êtes plutôt du genre à privilégier les vernis discrets à l'image du nude, à accorder votre vernis à votre look version monochrome très tendance, ou à opter pour l'explosion de couleurs qui viendra égayer votre tenue ? Ou peut-être êtes vous un peu tout cela à la fois. Parce que l'on ne veut pas avoir à choisir, le coffret Anicco vernis semi-permanent 42 pièces est le cadeau idéal à offrir ou à s'offrir.