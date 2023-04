Comment s'approprier le style de Mercredi Addams en cinq pièces ?

Achetez ce pull sans manches à damier de Choubagai à 18,48 € sur Amazon

C'est l'une des pièces préférées de Mercredi Addams. Lorsqu'elle n'est pas en cours et qu'elle se lance dans des aventures pour essayer d'empêcher sa vision de se réaliser, elle porte à de nombreuses reprises un pull sans manches à damier. Un modèle très similaire à cette version de Choubagai. On retrouver en effet l'alternance de carreaux noir et blanc caractéristique qui symbole l'oscillation de Mercredi entre le bien et le mal. Les bordures et le col déclinés en noir ajoutent un contraste supplémentaire. Sa matière moelleuse et confortable est parfaite pour l'hiver et la mi-saison. Pour être au plus près du style de l'héroïne, associez cette pièce à une chemise blanche portée dessous, un pantalon noir trois-quarts fluide et des babies, noires forcément !

4. La veste de blazer à rayures tennis Esprit

C'est le point de départ de la série. Après avoir été renvoyée une énième fois de l'établissement dans lequel elle étudiait, Mercredi Addams, en dernier recours, est inscrite à l'académie Nevermore, qui accueille les jeunes considérés comme "marginaux". C'est d'ailleurs là que ses parents s'étaient rencontrés des années plus tôt. Et dans cette école particulière, l'uniforme est de rigueur. Mercredi porte alors une veste de blazer similaire à celle à rayures tennis proposée par Esprit. Son prix sur Amazon est en plus raisonnable. Vous devrez ainsi dépenser entre 54,14 € et 56,35 € selon les tailles. À vous l'allure de la plus célèbre des marginales.

La veste d'uniforme de l'héroïne