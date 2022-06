Cooper Noriega : Mort de la star de TikTok à seulement 19 ans

Cooper Noriega, jeune tiktokeur de 19 ans, a été retrouvé mort dans un parking d'un centre commercial de Los Angeles jeudi 9 juin 2022. Les causes de son décès sont encore inconnues à l'heure actuelle. Vendredi 10 juin, un porte-parole du bureau du médecin légiste de Los Angeles, a déclaré que le médecin légiste souhaitait "plus d'investigations" et " des études supplémentaires" afin de déterminer la cause du décès tragique du jeune homme. Depuis, la mort du jeune tiktokeur fait l'objet d'une enquête à Los Angeles.

Quelques heures avant sa mort, Cooper Noriega avait publié une vidéo intrigante sur TikTok où il avait écrit cette phrase : "Qui d'autre pense qu'il va mourir jeune ?" suivie de l'émoji "mort de rire". On aperçoit dans cette vidéo le jeune homme de 19 ans allongé sur son lit, l'air inconscient. Cooper Noriega comptait environ 1,7 million d'abonnés sur ce réseau social et également 427 000 abonnés sur Instagram.