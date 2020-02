Coralie Porrovecchio enceinte et mariée en secret ? Ce petit mot qui en dit long

Le 13 février 2020, Coralie Porrovecchio, ancienne candidate de Secret Story (2015) et son chéri Boubacar Kamara, joueur de foot à l'Olympique de Marseille, ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant sur leurs comptes Instagram respectifs. Un événement de pur bonheur pour les jeunes amoureux qui ont officialisé leur couple en septembre 2018. Les mois passants et leur amour grandissant, les tourtereaux ont décidé de passer à la vitesse supérieure en se fiançant. Mais depuis, plus de nouvelles... Pourtant en y regardant de plus près, tout laisse à penser que le couple est passé à l'acte, dans le secret le plus total...

Et c'est un mot, un seul petit mot, écrit par la belle, qui sème le doute dans la tête des fans. En annonçant sa grossesse, la jeune femme en a profité pour faire une belle déclaration à son homme : "Devenir parents et dans quelques mois rencontrer l'amour à l'infini. Une nouvelle aventure commence dans nos vies. À mon ami, mon mari, avec toi je fais le pari de construire une famille pour y accueillir le paradis. Tu m'as offert une moitié de toi, tu as une moitié de moi. Je t'aime", écrivait la future maman de 24 ans en légende de sa photo dévoilant son baby bump.

Ainsi, Coralie Porrovecchio considère d'ores et déjà Boubacar Kamara comme son "mari". Sans plus de précision, tout porte à croire que le couple s'est donc marié en secret. Cependant, il peut aussi s'agir tout simplement d'une formule amoureuse pour celle qui devrait bientôt épouser sa moitié...

Pour rappel, après son histoire d'amour très houleuse avec Raphaël Pépin, la jolie Belge avait décidé de se faire plus discrète sur sa vie privée. Ce n'est donc que beaucoup plus tard, qu'elle a officialisé son couple avec le jeune footballeur. Aujourd'hui, Coralie Porrovecchio et son chéri semblent plus amoureux que jamais et sont sur le point de vivre la plus merveilleuse des aventures : la parentalité.

Félicitations aux futurs parents !