Corentin Moutet tennisman... et rappeur ! Sa passion dévorante pour la musique

Le tennis français a réussi à sortir de nombreux champions au cours des vingt dernières années et si aucun n'a pu atteindre les plus hauts sommets en remportant un tournoi du Grand Chelem, des joueurs comme Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Richard Gasquet ont fait vibrer les Français pendant de longues années. Aujourd'hui, la période semble un peu plus calme, mais plusieurs profils se distinguent à l'image de Corentin Moutet, jeune tennisman prometteur de 22 ans originaire de Neuilly-sur-Seine.

Connu pour son caractère sanguin qui l'a parfois amené à connaître des moments plus difficiles, comme en début d'année, Corentin Moutet vient de dévoiler une autre facette de sa personnalité lors d'un portrait réalisé par Konbini. En effet, le jeune homme qui a déjà atteint les seizièmes de finale à Roland-Garros est un fou de musique et plus particulièrement de rap. Dans le mini-reportage, on peut voir le sportif dans sa chambre d'hôtel pendant le tournoi de Montpellier et il dispose de tout le matériel nécessaire pour composer lui-même ses propres chansons. "J'ai fait ça hier soir", raconte-t-il en parlant d'une musique instrumentale faite à partir d'un logiciel sur ordinateur.

Des clips à plus de 100 000 vues !

Une passion dévorante qui peut parfois nuire à sa carrière sportive. "Je me suis couché tard hier soir en plus pour le faire. Ce qui est dur c'est quand tu commences, c'est pour ça que vraiment je me suis calmé. Quand tu commences, c'est impossible de s'endormir", analyse-t-il. Conscient que son amour de la musique pourrait avoir un impact négatif sur son avenir tennistique, Corentin Moutet choisit ses moments et préfère s'y adonner quand il n'a pas de matchs. Le Français est d'ailleurs passé aux choses concrètes puisqu'il y a moins d'un an, il a publié les clips de deux de ses chansons sur Youtube et le succès semble au rendez-vous puisqu'elles comptabilisent chacune plus de 100 000 vues.