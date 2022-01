Corentin Moutet pète un plomb : le tennisman disqualifié après avoir insulté l'arbitre

La saison de tennis vient tout juste de reprendre et les joueurs font déjà énormément parler d'eux. Alors que Novak Djokovic est en plein coeur d'un imbroglio autour de sa participation à l'Open d'Australie, un joueur français a également fait parler de lui hier, mais pour des raisons bien différentes. Corentin Moutet, jeune tennisman français à fort potentiel, est également en Australie et pour débuter sa saison, il a décidé de s'inscrire au tournoi d'Adélaïde et tout ne s'est pas passé comme prévu...

Arrivé en huitième de finale de la compétition, le joueur de 22 ans affrontait hier le Serbe Laslo Djere. Alors qu'il remporte le premier set, le Français voit son opposant gagner le second, ce qui le met dans une colère noire. La raison ? Disposant de trois balles pour disputer le tie-break décisif, ce dernier n'a pu en conclure aucune et s'est laissé aller à un "F*ck you !" rageur en direction de l'arbitre. Grave erreur pour Corentin Moutet puisque l'arbitre en question a alors convoqué le superviseur du match pour lui faire part de son comportement. Résultat, le 92e joueur mondial s'est vu disqualifier pour son attitude.

Une élimination dont il va sûrement regretter puisqu'il était encore totalement dans le match au moment de cet incident. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'il a une telle saute d'humeur, du même genre qu'un certain Benoît Paire. Il y a environ un an, lors du Masters 1000 de Paris Bercy, Corentin Moutet avait littéralement détruit un panneau publicitaire sous le coup de la frustration. À l'époque, pas de disqualification néanmoins.